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Сегодня, 08:53

«Юта» дома уступила «Флориде», Сергачев отметился результативной передачей

Алина Савинова
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«Флорида» обыграла «Юту» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Голы «Пантерз» забили Сэм Райнхарт, Йеспер Боквист (дубль) и Ээту Луостаринен. Автором единственной заброшенной шайбы хозяев стал Логан Кули. Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился результативной передачей в этой игре. Теперь на его счету 29 (8+21) очков в 40 матчах нынешнего сезона.

«Флорида» с 52 баллами после 42 матчей поднялась на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Юта» (41 очков в 40 играх) сохраняет 11-ю позицию на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Юта» — «Флорида» — 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Голы: Райнхарт — 23 (бол., Ткачак, Барков), 21:05 — 0:1. Й. Боквист — 8 (Верхэге, Лунделл), 41:48 — 0:2. Кули — 11 (бол., Келлер, Сергачев), 53:41 — 1:2. Й. Боквист — 9 (п.в., Форслинг), 57:59 — 1:3. Луостаринен — 7 (п.в., Ткачак), 59:38 — 1:4.

Вратари: Веймелка (57:45 — 57:59, 58:46 — 59:38) — Бобровский.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 27 (4+17+6) — 33 (7+13+13).

Наши: Сергачев (26.27/1/-2) — Куликов (19.18/1/0).

9 января. Солт-Лейк-Сити. Delta Center.

Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Юта
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 41 27 14 58
2 Нью-Джерси 43 25 18 53
3 Каролина 41 24 17 50
4 Коламбус 41 18 23 42
5 Питтсбург 42 17 25 42
6 Филадельфия 41 17 24 39
7 Рейнджерс 40 18 22 38
8 Айлендерс 40 15 25 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 42 27 15 56
2 Флорида 41 24 17 50
3 Бостон 43 20 23 45
4 Тампа-Бэй 38 21 17 44
5 Оттава 39 19 20 41
6 Монреаль 40 19 21 41
7 Детройт 40 18 22 40
8 Баффало 41 15 26 35
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 42 28 14 58
2 Миннесота 41 26 15 56
3 Даллас 39 25 14 51
4 Колорадо 42 25 17 51
5 Сент-Луис 42 19 23 42
6 Юта 39 17 22 41
7 Нэшвилл 41 13 28 33
8 Чикаго 41 14 27 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 28 12 59
2 Эдмонтон 40 25 15 53
3 Лос-Анджелес 38 23 15 51
4 Ванкувер 40 18 22 46
5 Калгари 40 19 21 45
6 Анахайм 40 17 23 39
7 Сиэтл 41 17 24 37
8 Сан-Хосе 43 13 30 32
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9.01 03:30
Вашингтон – Ванкувер
 2 : 1 ОТ
9.01 03:30
Чикаго – Колорадо
 3 : 1
9.01 06:00
Юта – Флорида
 1 : 4
9.01 06:30
Лос-Анджелес – Калгари
 - : -
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