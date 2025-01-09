«Юта» дома уступила «Флориде», Сергачев отметился результативной передачей

«Флорида» обыграла «Юту» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Голы «Пантерз» забили Сэм Райнхарт, Йеспер Боквист (дубль) и Ээту Луостаринен. Автором единственной заброшенной шайбы хозяев стал Логан Кули. Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился результативной передачей в этой игре. Теперь на его счету 29 (8+21) очков в 40 матчах нынешнего сезона.

«Флорида» с 52 баллами после 42 матчей поднялась на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Юта» (41 очков в 40 играх) сохраняет 11-ю позицию на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Юта» — «Флорида» — 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Голы: Райнхарт — 23 (бол., Ткачак, Барков), 21:05 — 0:1. Й. Боквист — 8 (Верхэге, Лунделл), 41:48 — 0:2. Кули — 11 (бол., Келлер, Сергачев), 53:41 — 1:2. Й. Боквист — 9 (п.в., Форслинг), 57:59 — 1:3. Луостаринен — 7 (п.в., Ткачак), 59:38 — 1:4.

Вратари: Веймелка (57:45 — 57:59, 58:46 — 59:38) — Бобровский.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 27 (4+17+6) — 33 (7+13+13).

Наши: Сергачев (26.27/1/-2) — Куликов (19.18/1/0).

9 января. Солт-Лейк-Сити. Delta Center.