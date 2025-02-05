«Юта» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Юта» дома выиграла у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 ОТ.

У хозяев дубль оформил Дилан Гюнтер, еще один гол забил Михаил Сергачев.

За «Флайерз» шайбы забросили Родриго Аболс и Тайсон Форстер.

«Юта» набрала 53 очка и занимает 10-е место в Западной конференции, «Филадельфия» идет 16-й на «Востоке» с 53 баллами.