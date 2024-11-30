«Юта» — «Эдмонтон»: видеообзор матча

«Эдмонтон» на выезде переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Эдмонтон» с 26 очками в 23 матчах занимает 8-е место в Западной конференции. «Юта» идет на 12-й строчке — 22 очка в 23 матчах.