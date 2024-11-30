«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Юту», Подколзин забросил одну шайбу
«Эдмонтон» на выезде переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.
Российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин отметился одной заброшенной шайбой. У 23-летнего россиянина 7 (2+5) очков в 23 играх этой регулярки.
«Эдмонтон» с 26 очками в 23 матчах занимает 8-е место в Западной конференции. «Юта» идет на 12-й строчке — 22 очка в 23 матчах.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Юта» — «Эдмонтон» — 3:4 ОТ (2:0, 0:3, 1:0, 0:1)
Голы: Керфут — 4 (Стенлунд), 6:17 — 1:0. Кули — 5 (Вялимяки, Бортуццо), 17:15 — 2:0. Подколзин — 2 (Драйзайтль, Стэчер), 29:44 — 2:1. Драйзайтль — 17 (бол., Макдэвид, Бушар), 34:01 — 2:2. Макдэвид — 12 (бол., Бушар, Перри), 36:22 — 2:3. Крауз — 4 (Бьюгстад, Мяяття), 43:42 — 3:3. Нюджент-Хопкинс — 3, 61:18 — 3:4.
Вратари: Веймелка — Пикар.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 31 (12+10+9+0) — 32 (5+7+17+3).
Наши: Сергачев (25.26/2/0) — Подколзин (14.17/1/+1).
30 ноября. Солт-Лейк-Сити. Delta Center. 11131 зритель.
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