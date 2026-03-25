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«Эдмонтон» переиграл «Юту»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Эдмонтон» выиграл у «Юты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. Игра проходила на арене «Дельта Центр» в Солт-Лейк-Сити.

У «Маммот» забили Александр Керфут и Лоусон Крауз. У «Ойлерз» по две шайбы забросили Джек Рословик и Коннор Макдэвид, а также один гол на счету Мэтта Савоя.

«Эдмонтон» набрал 79 очков в 72 матчах и занимает 6-е место в Западной конференции. «Юта» идет пятой — 80 очков в 72 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
25 марта, 04:30. Delta Center (Солт-Лейк-Сити)
Юта
Эдмонтон
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НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
ХК Юта Маммот
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 5 4 1 8
2 Каролина 4 2 2 5
3 Питтсбург 3 2 1 4
4 Вашингтон 2 1 1 2
5 Коламбус 2 1 1 2
6 Айлендерс 3 1 2 2
7 Нью-Джерси 3 1 2 2
8 Филадельфия 4 0 4 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 4 2 2 6
2 Оттава 3 2 1 4
3 Тампа-Бэй 3 2 1 4
4 Баффало 3 2 1 4
5 Торонто 4 2 2 4
6 Бостон 4 2 2 4
7 Монреаль 3 1 2 3
8 Детройт 3 1 2 2
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 4 3 1 6
2 Миннесота 3 2 1 5
3 Виннипег 3 2 1 5
4 Колорадо 2 2 0 4
5 Нэшвилл 3 1 2 3
6 Сент-Луис 3 1 2 2
7 Даллас 3 1 2 2
8 Чикаго 4 1 3 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 4 3 1 6
2 Эдмонтон 3 2 1 5
3 Анахайм 2 2 0 4
4 Сан-Хосе 3 2 1 4
5 Сиэтл 4 2 2 4
6 Ванкувер 4 2 2 4
7 Лос-Анджелес 3 0 3 1
8 Калгари 3 0 3 0
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10.10
11.10
12.10
7.10 02:00 Торонто – Нэшвилл 5 : 4 ОТ
7.10 02:00 Баффало – Миннесота 3 : 2 ОТ
7.10 02:00 Рейнджерс – Айлендерс 5 : 2
7.10 02:00 Нью-Джерси – Юта 3 : 5
7.10 02:00 Детройт – Оттава 5 : 3
7.10 02:00 Монреаль – Каролина 4 : 6
7.10 03:00 Чикаго – Сент-Луис 4 : 2
7.10 04:40 Сиэтл – Вегас 2 : 6
7.10 05:30 Лос-Анджелес – Флорида 1 : 2
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