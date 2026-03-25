«Эдмонтон» переиграл «Юту»
«Эдмонтон» выиграл у «Юты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. Игра проходила на арене «Дельта Центр» в Солт-Лейк-Сити.
У «Маммот» забили Александр Керфут и Лоусон Крауз. У «Ойлерз» по две шайбы забросили Джек Рословик и Коннор Макдэвид, а также один гол на счету Мэтта Савоя.
«Эдмонтон» набрал 79 очков в 72 матчах и занимает 6-е место в Западной конференции. «Юта» идет пятой — 80 очков в 72 играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|5
|4
|1
|8
|2
|Каролина
|4
|2
|2
|5
|3
|Питтсбург
|3
|2
|1
|4
|4
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|5
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|6
|Айлендерс
|3
|1
|2
|2
|7
|Нью-Джерси
|3
|1
|2
|2
|8
|Филадельфия
|4
|0
|4
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|4
|2
|2
|6
|2
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|3
|Тампа-Бэй
|3
|2
|1
|4
|4
|Баффало
|3
|2
|1
|4
|5
|Торонто
|4
|2
|2
|4
|6
|Бостон
|4
|2
|2
|4
|7
|Монреаль
|3
|1
|2
|3
|8
|Детройт
|3
|1
|2
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|4
|3
|1
|6
|2
|Миннесота
|3
|2
|1
|5
|3
|Виннипег
|3
|2
|1
|5
|4
|Колорадо
|2
|2
|0
|4
|5
|Нэшвилл
|3
|1
|2
|3
|6
|Сент-Луис
|3
|1
|2
|2
|7
|Даллас
|3
|1
|2
|2
|8
|Чикаго
|4
|1
|3
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|4
|3
|1
|6
|2
|Эдмонтон
|3
|2
|1
|5
|3
|Анахайм
|2
|2
|0
|4
|4
|Сан-Хосе
|3
|2
|1
|4
|5
|Сиэтл
|4
|2
|2
|4
|6
|Ванкувер
|4
|2
|2
|4
|7
|Лос-Анджелес
|3
|0
|3
|1
|8
|Калгари
|3
|0
|3
|0
Результаты / календарь
29.09
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1.10
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4.10
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9.10
10.10
11.10
12.10
|7.10
|02:00
|Торонто – Нэшвилл
|5 : 4 ОТ
|7.10
|02:00
|Баффало – Миннесота
|3 : 2 ОТ
|7.10
|02:00
|Рейнджерс – Айлендерс
|5 : 2
|7.10
|02:00
|Нью-Джерси – Юта
|3 : 5
|7.10
|02:00
|Детройт – Оттава
|5 : 3
|7.10
|02:00
|Монреаль – Каролина
|4 : 6
|7.10
|03:00
|Чикаго – Сент-Луис
|4 : 2
|7.10
|04:40
|Сиэтл – Вегас
|2 : 6
|7.10
|05:30
|Лос-Анджелес – Флорида
|1 : 2
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