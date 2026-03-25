«Эдмонтон» переиграл «Юту»

«Эдмонтон» выиграл у «Юты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. Игра проходила на арене «Дельта Центр» в Солт-Лейк-Сити.

У «Маммот» забили Александр Керфут и Лоусон Крауз. У «Ойлерз» по две шайбы забросили Джек Рословик и Коннор Макдэвид, а также один гол на счету Мэтта Савоя.

«Эдмонтон» набрал 79 очков в 72 матчах и занимает 6-е место в Западной конференции. «Юта» идет пятой — 80 очков в 72 играх.