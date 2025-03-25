«Юта» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Юту» — 5:1.

В составе «Ред Уингз» отличились Элмер Седерблум, Марко Каспер, Остин Уотсон, Алекс Дебринкэт и Тайлер Мотт. У хозяев гол на счету Дилана Гюнтера.