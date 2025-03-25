«Детройт» победил «Юту», Тарасенко сделал результативную передачу

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Юту» со счетом 5:1.

В составе «Ред Уингз» отличились Элмер Седерблум, Марко Каспер, Остин Уотсон, Алекс Дебринкэт и Тайлер Мотт. У хозяев гол на счету Дилана Гюнтера.

После этого матча «Детройт» с 72 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Юта» с 75 очками — на 11-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Детройт» — 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Голы: Гюнтер — 26 (бол., Келлер, Кули), 3:46 — 1:0. Седерблом — 4 (Тарасенко), 5:08 — 1:1. Каспер — 13 (Дебринкэт, Эдвинссон), 21:34 — 1:2. Уотсон — 1 (Эдвинссон), 49:51 — 1:3. Дебринкэт — 33 (п.в., Кейн), 57:06 — 1:4. Мотт — 3 (Смит), 58:32 — 1:5.

Вратари: Веймелка (57:00 - 57:06) — Мразек (Лайон, 1:38).

Штраф: 2 — 10.

Броски: 18 (9+5+4) — 14 (2+3+9).

Наши: Сергачев (24.56/0/0) — Тарасенко (13.03/0/+2).

25 марта. Солт-Лейк-Сити. Delta Center.