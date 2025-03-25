«Детройт» победил «Юту», Тарасенко сделал результативную передачу
«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Юту» со счетом 5:1.
В составе «Ред Уингз» отличились Элмер Седерблум, Марко Каспер, Остин Уотсон, Алекс Дебринкэт и Тайлер Мотт. У хозяев гол на счету Дилана Гюнтера.
После этого матча «Детройт» с 72 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Юта» с 75 очками — на 11-й строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Юта» — «Детройт» — 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
Голы: Гюнтер — 26 (бол., Келлер, Кули), 3:46 — 1:0. Седерблом — 4 (Тарасенко), 5:08 — 1:1. Каспер — 13 (Дебринкэт, Эдвинссон), 21:34 — 1:2. Уотсон — 1 (Эдвинссон), 49:51 — 1:3. Дебринкэт — 33 (п.в., Кейн), 57:06 — 1:4. Мотт — 3 (Смит), 58:32 — 1:5.
Вратари: Веймелка (57:00 - 57:06) — Мразек (Лайон, 1:38).
Штраф: 2 — 10.
Броски: 18 (9+5+4) — 14 (2+3+9).
Наши: Сергачев (24.56/0/0) — Тарасенко (13.03/0/+2).
25 марта. Солт-Лейк-Сити. Delta Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег Джетс
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -