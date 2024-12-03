«Юта» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

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«Даллас» переиграл «Юту» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.

За «Старз» отличились Евгений Дадонов и Джейми Бенн.

Единственную шайбу у «Юты» забросил Ник Шмальц.

«Даллас» с 32 очками идет 4-м на «Западе», «Юта» набрала 24 очка и занимает 11-е место.