«Юта» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» проиграл «Юте» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

У гостей забил Микко Рантанен, у хозяев — Ник Шмальц и Джон Марино.

«Юта» выиграла второй матч подряд. Она занимает шестое место в таблице Западной конференции с 52 очками после 48 встреч. «Даллас» (63 очка после 48 матчей) располагается на втором месте, у команды два поражения подряд.

В следующем матче «Юта» 18 января примет «Сиэтл», «Даллас» в тот же день сыграет на своем льду с «Тампой».

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