«Юта» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» на выезде победил «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

«Даллас» набрал 40 очков и занимает 8-е место в таблице Западной конференции. «Юта» с 38 очками — на 10-й строчке.