Шайба Дадонова принесла «Далласу» победу над «Ютой»
«Даллас» в гостях обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.
За «Старз» шайбы забросили Евгений Дадонов и Джейми Бенн.
За 25 игр в текущем сезоне 35-летний россиянин набрал 11 (8+3) очков.
Автором единственного гола «Юты» стал Ник Шмальц.
«Даллас» набрал 32 очка в 24 встречах и идет 4-м на «Западе», «Юта» с 24 очками в 25 матчах занимает 11-е место.
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«Юта» — «Даллас» — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы: Дадонов — 7 (бол., Дюшен, Хейсканен), 27:07 — 0:1. Бенн — 6 (Стил), 39:17 — 0:2. Шмальц — 3 (Маччелли, Бьюгстад), 46:57 — 1:2.
Вратари: Веймелка (58:19) — Десмит.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 35 (11+11+13) — 21 (8+6+7).
Наши: Сергачев (22.48/2/-1) — Дадонов (14.34/2/0), Любушкин (18.14/2/0).
3 декабря. Солт-Лейк-Сити. Delta Center.
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