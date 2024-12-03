Шайба Дадонова принесла «Далласу» победу над «Ютой»

«Даллас» в гостях обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

За «Старз» шайбы забросили Евгений Дадонов и Джейми Бенн.

За 25 игр в текущем сезоне 35-летний россиянин набрал 11 (8+3) очков.

Автором единственного гола «Юты» стал Ник Шмальц.

«Даллас» набрал 32 очка в 24 встречах и идет 4-м на «Западе», «Юта» с 24 очками в 25 матчах занимает 11-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Даллас» — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Дадонов — 7 (бол., Дюшен, Хейсканен), 27:07 — 0:1. Бенн — 6 (Стил), 39:17 — 0:2. Шмальц — 3 (Маччелли, Бьюгстад), 46:57 — 1:2.

Вратари: Веймелка (58:19) — Десмит.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 35 (11+11+13) — 21 (8+6+7).

Наши: Сергачев (22.48/2/-1) — Дадонов (14.34/2/0), Любушкин (18.14/2/0).

3 декабря. Солт-Лейк-Сити. Delta Center.