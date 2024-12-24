«Даллас» выиграл у «Юты»
«Даллас» на выезде победил «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
У гостей голы забили Джейми Бенн, Колин Блэкуэлл и Роопе Хинц. У хозяев шайбы забросили Кевин Стенлунд и Барретт Хэйтон.
«Даллас» набрал 40 очков и занимает 8-е место в таблице Западной конференции. «Юта» с 38 очками — на 10-й строчке.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Юта» — «Даллас» — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Голы: Блэкуэлл — 4 (Бек), 11:02 — 0:1. Стенлунд — 6 (Коул, Карконе), 12:41 — 1:1. Хинтц — 15 (Бурк, Робертсон), 32:39 — 1:2. Бенн — 7 (Джонстон, Харли), 37:50 — 1:3. Хэйтон — 7 (Шмальц, Келлер), 51:39 — 2:3.
Вратари: Веймелка — Десмит.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 25 (11+6+8) — 30 (9+17+4).
Наши: Сергачев (25.07/1/-1) — Дадонов (14.24/3/+1), Любушкин (15.24/1/+1).
24 декабря. Солт-Лейк-Сити. Delta Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|37
|23
|14
|49
|2
|Вашингтон
|34
|23
|11
|48
|3
|Каролина
|34
|21
|13
|43
|4
|Питтсбург
|36
|16
|20
|37
|5
|Коламбус
|35
|14
|21
|34
|6
|Филадельфия
|35
|15
|20
|34
|7
|Рейнджерс
|34
|16
|18
|33
|8
|Айлендерс
|35
|13
|22
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|36
|22
|14
|46
|2
|Торонто
|35
|21
|14
|44
|3
|Бостон
|36
|19
|17
|42
|4
|Тампа-Бэй
|32
|19
|13
|40
|5
|Оттава
|34
|18
|16
|38
|6
|Монреаль
|34
|14
|20
|31
|7
|Детройт
|34
|13
|21
|30
|8
|Баффало
|35
|12
|23
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|36
|25
|11
|51
|2
|Миннесота
|35
|21
|14
|46
|3
|Колорадо
|36
|21
|15
|42
|4
|Даллас
|33
|20
|13
|40
|5
|Юта
|34
|16
|18
|38
|6
|Сент-Луис
|36
|16
|20
|36
|7
|Нэшвилл
|35
|11
|24
|29
|8
|Чикаго
|35
|12
|23
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|33
|22
|11
|47
|2
|Эдмонтон
|34
|21
|13
|44
|3
|Лос-Анджелес
|34
|19
|15
|43
|4
|Ванкувер
|34
|17
|17
|41
|5
|Калгари
|34
|16
|18
|39
|6
|Сиэтл
|36
|15
|21
|32
|7
|Анахайм
|32
|13
|19
|30
|8
|Сан-Хосе
|37
|11
|26
|28
|24.12
|03:00
|
Питтсбург – Филадельфия
|7 : 3
|24.12
|03:00
|
Флорида – Тампа-Бэй
|0 : 4
|24.12
|03:00
|
Коламбус – Монреаль
|5 : 4
|24.12
|03:00
|
Бостон – Вашингтон
|4 : 1
|24.12
|03:00
|
Детройт – Сент-Луис
|0 : 4
|24.12
|03:30
|
Айлендерс – Баффало
|1 : 7
|24.12
|04:00
|
Нэшвилл – Каролина
|5 : 2
|24.12
|04:00
|
Миннесота – Чикаго
|4 : 3
|24.12
|05:00
|
Ванкувер – Сан-Хосе
|4 : 3
|24.12
|05:00
|
Юта – Даллас
|2 : 3
|24.12
|06:00
|
Вегас – Анахайм
|- : -