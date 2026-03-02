«Юта» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

«Юта» проиграла «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:4.

Голы забили Теуво Терявяйнен (дубль), Ник Фолиньо и Лэндон Слаггерт.

«Чикаго» одержал победу после трех поражений подряд. Он занимает 14-е место в таблице Западной конференции с 55 очками после 60 игр. «Юта» (66 очков после 60 встреч) располагается на шестом месте.

В следующем матче «Юта» 4 марта сыграет в гостях с «Вашингтоном». «Чикаго» в тот же день встретится на выезде с «Виннипегом».

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