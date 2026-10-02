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«Юта» разгромила «Чикаго», Сергачев сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент

«Юта» крупно обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0. Игра прошла на арене «Дельта Центр» в Солт-Лейк-Сити.

Голами в этой встрече отметились Дилан Гюнтер (дубль), Майкл Карконе, Ник Шмальц, Андерс Ли и Даниил Бут.

Российский защитник Михаил Сергачев записал на свой счет голевую передачу и набрал первое очко в сезоне-2026/27.

«Маммот» провели первый матч в новом регулярном чемпионате, «Чикаго» потерпел второе поражение в двух играх.

Следующим соперником «Юты» будет «Коламбус», а «Чикаго» сыграет с «Баффало». Обе игры пройдут 4 октября.

НХЛ. Регулярный чемпионат
2 октября, 04:00. Delta Center (Солт-Лейк-Сити)
Юта
Чикаго
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Михаил Сергачев
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ХК Чикаго Блэкхокс
ХК Юта Маммот
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