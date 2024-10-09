«Юта» в дебютном матче в НХЛ победила «Чикаго», Сергачев сделал голевой пас
«Юта» дома обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
У хозяев отметился дублем Дилан Гюнтер, по одному голу у Клэйтона Келлера, Барретта Хэйтона и Айана Кола. Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев сделал результативную передачу.
У гостей отличились Теуво Терявяйнен и Ник Фолиньо.
Матч против «Чикаго» стал для «Юты» дебютным в НХЛ. Команда из Солт-Лейк-Сити проведет следующую игру 11 октября против «Айлендерс».
«Чикаго» 12 октября встретится с «Виннипегом».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Юта» — «Чикаго» — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Голы: Гюнтер — 1 (Кессельринг, Кули), 4:56 — 1:0. Келлер — 1 (Шмальц, Хэйтон), 13:35 — 2:0. Хэйтон — 1 (Сергачев, Шмальц), 28:46 — 3:0. Терявяйнен — 1 (Бедард, Джонс), 34:27 — 3:1. Фолиньо — 1 (Власик, Бедард), 44:48 — 3:2. Гюнтер — 2 (п.в., Кули, Дурзи), 59:18 — 4:2. Крауз — 1 (Коул), 59:38 — 5:2.
Вратари: Ингрэм — Мразек (58:00 — 59:18).
Штраф: 11 — 17.
Броски: 25 (7+7+11) — 26 (3+11+12).
Наши: Сергачев (23.52/1/0) — Михеев (15.50/2/+1).
9 октября. Солт-Лейк-Сити. Delta Center. 11131 зритель.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|2
|2
|0
|4
|2
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|5
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|6
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|7
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|8
|Питтсбург
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|1
|1
|0
|2
|2
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|3
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|4
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|5
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|6
|Торонто
|1
|0
|1
|0
|7
|Бостон
|1
|0
|1
|0
|8
|Баффало
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|1
|1
|0
|2
|2
|Юта
|1
|1
|0
|2
|3
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|1
|0
|1
|0
|8
|Колорадо
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|3
|Ванкувер
|1
|0
|1
|1
|4
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|1
|0
|1
|0
|8
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
|11.10
|02:00
|
Оттава – Флорида
|- : -
|11.10
|02:00
|
Детройт – Питтсбург
|- : -
|11.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|- : -
|11.10
|02:00
|
Бостон – Монреаль
|- : -
|11.10
|02:00
|
Баффало – Лос-Анджелес
|- : -
|11.10
|02:30
|
Айлендерс – Юта
|- : -
|11.10
|03:00
|
Миннесота – Коламбус
|- : -
|11.10
|03:00
|
Нэшвилл – Даллас
|- : -
|11.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Сент-Луис
|- : -