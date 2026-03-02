«Чикаго» забросил четыре безответные шайбы в ворота «Юты»

«Чикаго» победил «Юту» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Заброшенными шайбами отметились Теуво Терявяйнен (дубль), Ник Фолиньо и Лэндон Слаггерт.

«Чикаго» прервал серию из трех поражений подряд. Он занимает 13-е место в таблице Западной конференции с 55 очками после 60 игр. «Юта» (66 очков после 60 встреч) располагается на шестом месте.

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