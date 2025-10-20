«Юта» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» проиграл «Юте» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

За «Бостон» дважды забил Давид Пастрняк, за «Юту» — Логан Кули, Клэйтон Келлер и Дилан Гюнтер.

«Бостон» занимает девятое место в таблице Восточной конференции (семь матчей, шесть очков), «Юта» идет на пятом месте в Западной конференции (шесть матчей, восемь очков).

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