«Юта» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Юта» в овертайме обыграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

В основное время на гол нападающего «Брюинз» Коула Кепке хозяева ответили точным броском Владислава Колячонка. В овертайме отличился Майкл Кесселринг.

«Бостон» с 7 очками идет на 4-й строчке в Восточной конференции. «Юта» занимает 3-е место в Западной конференции — 9 очков.