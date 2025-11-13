«Юта» переиграла «Баффало», Сергачев набрал одно очко

«Юта» на своем льду выиграла у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У хозяев забили Йон Петерка, Лоусон Крауз, Ник Шмальц, Клэйтон Келлер и Ник Десаймон. У «Сэйбрз» дубль оформил Исак Росен.

Российский защитник «мамонтов» Михаил Сергачев отметился голевой передачей. Для него это 10-й ассист в сезоне. Всего у него 13 (3+10) очков в 17 играх.

«Юта» набрала 20 очков в 17 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции. «Баффало» идет последним в Восточной конференции — 14 очков в 16 играх.