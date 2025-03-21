Хоккей
21 марта, 06:56

«Юта» победила «Баффало», Сергачев забросил две шайбы

Руслан Минаев

«Юта» дома обыграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Дубль оформил защитник хозяев Михаил Сергачев. На счету россиянина 45 (13+32) очков в 64 матчах сезона.

«Юта» набрала 73 очка и занимает 11-е место в таблице Западной конференции. «Баффало» (60) замыкает таблицу «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Юта» — «Баффало» — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Голы: Кули — 19 (Шмальц, Келлер), 17:27 — 1:0. Петерка — 21 (бол., Зукер, Томпсон), 19:49 — 1:1. Сергачев — 12 (Макбэйн), 31:50 — 2:1. Маклеод — 16 (мен.), 41:32 — 2:2. Гюнтер — 25 (Хэйтон, Карконе), 54:13 — 3:2. Стенлунд — 11 (п.в.), 58:50 — 4:2. Сергачев — 13 (мен., п.в., Веймелка), 59:41 — 5:2.

Вратари: Веймелка — Раймер (58:00 — 59:41).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 30 (10+11+9) — 28 (12+8+8).

Наши: Сергачев (24.07/3/+4) — -.

21 марта. Солт-Лейк-Сити. Delta Center.

НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Юта Маммот
