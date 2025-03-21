«Юта» победила «Баффало», Сергачев забросил две шайбы
«Юта» дома обыграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
Дубль оформил защитник хозяев Михаил Сергачев. На счету россиянина 45 (13+32) очков в 64 матчах сезона.
«Юта» набрала 73 очка и занимает 11-е место в таблице Западной конференции. «Баффало» (60) замыкает таблицу «Востока».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Юта» — «Баффало» — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
Голы: Кули — 19 (Шмальц, Келлер), 17:27 — 1:0. Петерка — 21 (бол., Зукер, Томпсон), 19:49 — 1:1. Сергачев — 12 (Макбэйн), 31:50 — 2:1. Маклеод — 16 (мен.), 41:32 — 2:2. Гюнтер — 25 (Хэйтон, Карконе), 54:13 — 3:2. Стенлунд — 11 (п.в.), 58:50 — 4:2. Сергачев — 13 (мен., п.в., Веймелка), 59:41 — 5:2.
Вратари: Веймелка — Раймер (58:00 — 59:41).
Штраф: 12 — 10.
Броски: 30 (10+11+9) — 28 (12+8+8).
Наши: Сергачев (24.07/3/+4) — -.
21 марта. Солт-Лейк-Сити. Delta Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег Джетс
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -