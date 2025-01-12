«Юта» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» на выезде переиграли «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Авторами голов нью-йоркской команды стали Брок Нельсон и Мэтью Барзал.

Единственную шайбу «Юты» забросил Ник Шмальц.

«Айлендерс» набрали 41 очко и занимают 14-е место в Восточной конференции, «Юта» идет 11-й на «Западе» с 43 баллами.