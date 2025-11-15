«Юта» — «Айлендерс»: видеообзор матча

«Айлендерс» на выезде обыграли «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

«Айлендерс» набрали 22 очка в 18 матчах и занимают 4-е место в Восточной конференции. «Юта» ижет на 6-й строчке в Западной конференции — 21 очко в 18 играх.