Сегодня, 07:54

«Юта» проиграла «Айлендерс», Сергачев сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент

«Айлендерс» переиграли «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

В основное время у «островитян» забили Джонатан Друэн и Эмиль Хейнеман, а у «мамонтов» — Йон Петерка и Дилан Гюнтер. Победный гол на счету Мэттью Шефера.

Российский защитник «Маммот» Михаил Сергачев сделал голевую передачу. У 27-летнего россиянина в этом сезоне 14 (3+11) очков в 18 играх.

«Айлендерс» набрали 22 очка в 18 матчах и занимают 4-е место в Восточной конференции. «Юта» ижет на 6-й строчке в Западной конференции — 21 очко в 18 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
15 ноября, 05:00. Delta Center (Солт-Лейк-Сити)
Юта
Айлендерс

Михаил Сергачев
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Юта Маммот
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • grhelga

    Шефер по всем критериям опережает Демидова в борьбе за Колдер. Тем более Монреаль в целом посыпался

    15.11.2025

    • «Сент-Луис» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

    «Юта» — «Айлендерс»: видеообзор матча
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 17 12 5 25
    2 Каролина 17 12 5 24
    3 Питтсбург 18 9 9 22
    4 Айлендерс 18 10 8 22
    5 Филадельфия 17 9 8 21
    6 Рейнджерс 18 9 9 20
    7 Коламбус 17 9 8 19
    8 Вашингтон 17 8 9 17
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Монреаль 17 10 7 22
    2 Оттава 18 9 9 22
    3 Бостон 19 11 8 22
    4 Детройт 17 10 7 20
    5 Флорида 17 9 8 19
    6 Тампа-Бэй 16 8 8 18
    7 Торонто 18 8 10 18
    8 Баффало 17 5 12 14
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 18 12 6 29
    2 Даллас 18 11 7 25
    3 Юта 18 10 8 21
    4 Виннипег 17 10 7 20
    5 Чикаго 17 8 9 20
    6 Миннесота 18 7 11 18
    7 Сент-Луис 18 6 12 16
    8 Нэшвилл 19 6 13 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 17 11 6 23
    2 Лос-Анджелес 18 9 9 22
    3 Сиэтл 17 8 9 21
    4 Эдмонтон 19 8 11 20
    5 Вегас 16 7 9 19
    6 Сан-Хосе 18 8 10 19
    7 Ванкувер 19 8 11 18
    8 Калгари 19 5 14 12
    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости