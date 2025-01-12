«Айлендерс» обыграли «Юту», забросив победную шайбу на 59-й минуте
«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Юту» со счетом 2:1.
На гол Ника Шмальца «островитяне» ответили точными бросками Брока Нельсона и Мэтью Барзала, который забил победный гол на 59-й минуте.
После этого матча «Айлендерс» с 41 очком занимают 14-е место в Восточной конференции, «Юта» с 43 очками — на 11-й строчке «Запада».
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«Юта» — «Айлендерс» — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Голы: Шмальц — 8 (Кессельринг, Кули), 21:13 — 1:0. Нельсон — 12 (Ли, Барзал), 43:36 — 1:1. Барзал — 4 (Ли, Пулок), 58:35 — 1:2.
Вратари: Ингрэм (58:48) — Хегберг.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 22 (5+10+7) — 32 (14+5+13).
Наши: Сергачев (26.41/2/-1) — Цыплаков (14.53/2/0).
12 января. Солт-Лейк-Сити. Delta Center.
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|29
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|3
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|41
|27
|14
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|4
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|44
|26
|18
|53
|5
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|44
|20
|24
|44
|6
|Юта
|42
|18
|24
|43
|7
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|О
|1
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|2
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|12.01
|00:05
|
Питтсбург – Оттава
|0 : 5
|12.01
|00:05
|
Баффало – Сиэтл
|2 : 6
|12.01
|03:00
|
Торонто – Ванкувер
|0 : 3
|12.01
|03:00
|
Виннипег – Колорадо
|3 : 0
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|03:00
|
Филадельфия – Анахайм
|6 : 0
|12.01
|03:00
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Сент-Луис – Коламбус
|1 : 2
|12.01
|03:00
|
Монреаль – Даллас
|1 : 2 Б
|12.01
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|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|3 : 2 ОТ
|12.01
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Чикаго – Эдмонтон
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Нэшвилл – Вашингтон
|1 : 4
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Юта – Айлендерс
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Калгари – Лос-Анджелес
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