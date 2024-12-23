«Юта» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Юта» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступила «Анахайму» — 4:5.

В составе хозяев 4 (2+2) очка набрал Клэйтон Келлер, еще по голу забили Барретт Хэйтон и Логан Кули, Михаил Сергачев сделал две результативные передачи. У «Дакс» дубль оформил Робби Фаббри, по шайбе забросили Исак Лундстрем и Бретт Лисон, победный буллит у Мэйсона Мактавиша.