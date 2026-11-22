«Юта» переиграла «Анахайм»

«Юта» победила «Анахайм» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Винс Трочек, Эндрю Пик и Логан Кули, у гостей — Лео Карлссон и Иан Мур.

«Анахайм» проиграл 3-й матч подряд. Он занимает 11-е место в таблице Западной конференции с 23 очками после 24 игр. «Юта» (27 очков после 24 встреч) располагается на 7-м месте.

В следующем матче «Анахайм» 24 ноября сыграет в гостях с «Сиэтлом». «Юта» 24 ноября встретится на выезде с «Виннипегом».