«Юта» по буллитам уступила «Анахайму», у Сергачева две результативные передачи
«Юта» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступила «Анахайму» со счетом 4:5.
В составе хозяев 4 (2+2) очка набрал Клэйтон Келлер, еще по голу забили Барретт Хэйтон и Логан Кули, Михаил Сергачев сделал две результативные передачи. У «Дакс» дубль оформил Робби Фаббри, по шайбе забросили Исак Лундстрем и Бретт Лисон, победный буллит у Мэйсона Мактавиша.
После этого матча «Юта» с 38 очками занимает 10-е место в Западной конференции, «Анахайм» с 30 очками — на 13-й строчке.
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|Питтсбург
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|15
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|11
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|35
|24
|11
|49
|2
|Миннесота
|34
|20
|14
|44
|3
|Колорадо
|35
|20
|15
|40
|4
|Даллас
|32
|19
|13
|38
|5
|Юта
|32
|16
|16
|37
|6
|Сент-Луис
|35
|15
|20
|34
|7
|Нэшвилл
|34
|10
|24
|27
|8
|Чикаго
|34
|12
|22
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|33
|22
|11
|47
|2
|Лос-Анджелес
|34
|19
|15
|43
|3
|Эдмонтон
|33
|20
|13
|42
|4
|Ванкувер
|33
|16
|17
|39
|5
|Калгари
|34
|16
|18
|39
|6
|Сиэтл
|35
|15
|20
|32
|7
|Анахайм
|31
|12
|19
|28
|8
|Сан-Хосе
|36
|11
|25
|28
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31.12
|23.12
|01:00
|
Вашингтон – Лос-Анджелес
|3 : 1
|23.12
|01:00
|
Тампа-Бэй – Флорида
|2 : 4
|23.12
|01:00
|
Юта – Анахайм
|- : -
|23.12
|04:00
|
Эдмонтон – Оттава
|- : -
|23.12
|04:00
|
Колорадо – Сиэтл
|- : -
|23.12
|21:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|- : -
|23.12
|22:00
|
Торонто – Виннипег
|- : -
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