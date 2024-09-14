Юрзинов — о назначении Знарка в «Филадельфию»: «Не думаю, что он будет продолжать тренерскую работу»
Заслуженный тренер СССР и двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов прокомментировал «СЭ» назначение российского тренера Олега Знарка в «Филадельфию Флайерз» на должность европейского консультанта по развитию игроков и скаутингу.
«Он сказал мне, что доволен назначением. Его знания ему помогут, не будет такого напряжения, как в тренерской работе», — сказал Юрзинов «СЭ».
Также Юрзинов рассказал о перспективах тренерской карьеры Знарка.
«Не думаю, что он будет продолжать тренерскую работу. Это очень напряженная и серьезная вещь. Наработался ли он в роли главного тренера? Не знаю, мне так кажется», — добавил Юрзинов.
Последним местом работы 61-летнего Знарка был «Ак Барс», который он возглавлял с апреля по декабрь 2022 года. Ранее в своей карьере специалист работал в СКА, «Динамо», а также сборных Латвии и России, которая под его руководством завоевала золото Олимпиады-2018 и чемпионата мира-2014.
В «Филадельфии» выступают три российских хоккеиста — вратарь Иван Федотов, защитник Егор Замула и нападающий Матвей Мичков.
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|Детройт
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|4
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|5
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|8
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|И
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|1
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|2
|Даллас
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|Колорадо
|0
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|4
|Миннесота
|0
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|0
|5
|Нэшвилл
|0
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|0
|6
|Сент-Луис
|0
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|0
|7
|Чикаго
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|0
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|0
|8
|Юта
|0
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|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Анахайм
|0
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|2
|Ванкувер
|0
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|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
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|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0