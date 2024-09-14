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Сегодня, 14:15

Юрзинов — о назначении Знарка в «Филадельфию»: «Не думаю, что он будет продолжать тренерскую работу»

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Заслуженный тренер СССР и двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов прокомментировал «СЭ» назначение российского тренера Олега Знарка в «Филадельфию Флайерз» на должность европейского консультанта по развитию игроков и скаутингу.

«Он сказал мне, что доволен назначением. Его знания ему помогут, не будет такого напряжения, как в тренерской работе», — сказал Юрзинов «СЭ».

Также Юрзинов рассказал о перспективах тренерской карьеры Знарка.

«Не думаю, что он будет продолжать тренерскую работу. Это очень напряженная и серьезная вещь. Наработался ли он в роли главного тренера? Не знаю, мне так кажется», — добавил Юрзинов.

Последним местом работы 61-летнего Знарка был «Ак Барс», который он возглавлял с апреля по декабрь 2022 года. Ранее в своей карьере специалист работал в СКА, «Динамо», а также сборных Латвии и России, которая под его руководством завоевала золото Олимпиады-2018 и чемпионата мира-2014.

В «Филадельфии» выступают три российских хоккеиста — вратарь Иван Федотов, защитник Егор Замула и нападающий Матвей Мичков.

Александр Абустин

НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
Владимир Юрзинов-младший
Олег Знарок
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