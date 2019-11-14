Юртайкин забросил первую шайбу после отъезда за океан

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата АХЛ на выезде потерпел разгромное поражение от «Сан-Диего» — 3:9. В составе гостей заброшенной шайбой отметился Данил Юртайкин. Это его первый гол в заокеанской карьере. На счету Ивана Чеховича показатель полезности «-2», у Максима Летунова — «-4».

Danil Yurtaykin's ??? goal in North America? pic.twitter.com/tArukdLs1f — San Jose Barracuda (@sjbarracuda) November 14, 2019

В нынешнем сезоне Юртайкин дебютировал в НХЛ. Он провел 4 матча, но результативными действиями не отметился.