Юров забил «Юте» и прервал свою 9-матчевую безголевую серию

«Миннесота» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты».

На 7-й минуте третьего периода шайбу забросил российский нападающий Данила Юров. Ассистировал ему Владимир Тарасенко.

22-летний россиянин прервал свою 9-матчевую безголевую серию. Теперь у него 24 (9+15) очка в 58 матчах этого сезона.