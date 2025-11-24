Юров признан второй звездой матча «Виннипег» — «Миннесота»

Российский нападающий «Миннесоты» Данила Юров признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (3:0), сообщает пресс-служба лиги.

Юров забил победный гол — он отличился на 29-й минуте. В сезоне-2025/26 21-летний Юров в 18 матчах набрал 6 (3+3) очков.

Первой звездой встречи признали 23-летнего шведского вратаря «Миннесоты» Йеспера Валльстедта, который отразил все 32 броска. Третьей звездой стал 23-летний американский защитник «Уайлд» Брок Фэйбер — на его счету гол в меньшинстве.