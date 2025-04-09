Юров подпишет контракт с «Миннесотой» после согласования юридических деталей

Как стало известно «СЭ», нападающий Данила Юров отклонил предложение «Металлурга» о новом контракте.

После согласования юридических деталей форвард подпишет контракт новичка с «Миннесотой», который начнет действовать со следующего сезона.

Юров был выбран «Миннесотой» под 24-м номером драфта НХЛ-2022.

В сезоне-2024/25 21-летний форвард набрал 25 (13+12) очков в 46 матчах за «Металлург» в FONBET чемпионате КХЛ и забил 1 гол в 5 играх Кубка Гагарина.