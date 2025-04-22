Юров о внимании к Демидову: «Монреаль — столица хоккея. Удивлением не стало»

Нападающий Данила Юров в интервью «СЭ» прокомментировал повышенное внимание к форварду «Монреаля» Ивану Демидову.

— Видели, как в «Монреале» встречали Ивана Демидова? Удивились?

— «Монреаль» — столица хоккея. Я был там на драфте, поэтому знаю, какой там ажиотаж. Удивлением не стало. Так в Монреале встречают многих проспектов. Но стоит чему-то пойти не так, как сразу начнется давление. Надеюсь, у Вани все получится. И до такого дело не дойдет.

— Готовы, что в Сент-Поле будет также?

— Да. В Магнитогорске тоже было определенное давление. Прошлой весной и летом было тяжело выйти на улицу — было много внимания. Важно быть ментально готовым, меньше читать про себя и уметь разряжать голову. Не стоит зацикливаться, что тебя любят или хейтят, надо просто делать свое дело. От любви до ненависти — один шаг. Но также и обратно.

— Обратно — не факт, что один шаг.

— Есть примеры, когда человек в плей-офф вытаскивает бросок из пустых ворот или забивает важный гол, и его начинают превозносить. Надо просто абстрагироваться от давления и быть головой в хоккее, а не около него.

Демидов присоединился к «Монреалю» после вылета СКА из плей-офф КХЛ. 19-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка в 2 матчах за канадскую команду в регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 и не отличился результативными действиями в первой игре за «Канадиенс» в плей-офф против «Вашингтона» (2:3).

22 апреля стало известно, что Данила Юров расторг контракт с «Металлургом» и будет выступать за «Миннесоту» с сезона-2025/26.