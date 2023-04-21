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Сегодня, 14:20

Юров — о наставнике «Миннесоты» Эвасоне: «Рассудительный и коммуникабельный тренер. Видна дисциплина»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Хоккеист "Металлурга" Данила Юров.
Данила Юров.
Фото ХК «Металлург»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров, задрафтованный «Миннесотой», в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от знакомства с главным тренером «Уайлд» Дином Эвасоном.

— С главным тренером «Миннесоты» Дином Эвасоном знакомы?

— Мы общались на драфте. Генменеджер мне представил его как человека, который может наорать на игроков. По матчам видно, что он эмоционален. По разговору понял, что это рассудительный и коммуникабельный тренер. Сразу видна дисциплина.

— Поясните.

— Он был хорошо одет, в выглаженном костюме. На собеседовании перед драфтом задавал мне вопросы. Что я могу дать команде? Какие мои сильные стороны? В чем стоит добавить?

— Можно же ответить, что я хорош во всем: принесу вам голы, передачи, а еще в обороне отработаю.

— Так только Макдэвид может сказать.

— А вы что ответили?

— Для них основной вопрос — что я могу привнести внутри команды? Сказал, что позитив, коммуникацию, честное отношение. Что постараюсь найти со всеми общий язык. Надо влиться в команду на позитивном настрое.

— В НХЛ вообще сплошной позитив.

— Это так кажется. Они просто получают кайф от игры. Хоккеисты шли к этому с детства и играют в лучшей лиге мира. Само собой, будешь улыбаться. Приходишь не на каторгу, а наслаждаешься моментом. Все в совокупности дает улыбки до и после игр. Но это улыбка, за которой скрывается запредельный настрой.

Данила Юров. «В «Миннесоте» видят, что в России можно развиваться — есть пример Капризова». Молодой талант «Магнитки» остался в КХЛ

Данила Юров
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Первый раунд Счет в серии
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
1 - 1
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
5. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
1 - 1
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
1 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
0 - 0
4. Виннипег - Вегас
0 - 0
5. Вегас - Виннипег
0 - 0
1 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
1 - 1
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
4. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
5. Колорадо - Сиэтл
0 - 0
1 - 1
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 2
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
0 - 2
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
1 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1 - 1
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
1 - 1
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
0 - 0
4. Флорида - Бостон
0 - 0
5. Бостон - Флорида
0 - 0
1 - 1
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
1 - 1
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
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7 - 3
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0 - 0
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0 - 0
5. Даллас - Миннесота
0 - 0
1 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
2 - 0
1. Каролина - Айлендерс
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15.04 02:30
Коламбус – Баффало
 2 : 5
15.04 03:00
Нэшвилл – Колорадо
 3 : 4
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Торонто – Тампа-Бэй
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21.04 02:30
Нью-Джерси – Рейнджерс
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Колорадо – Сиэтл
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 2 6
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Рейнджерс

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Роопе Хинтц

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Даллас

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Адам Лаури

Адам Лаури

Виннипег

 2 3
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 2 1.00
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 1 1.30
Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

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