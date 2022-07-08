Юров находился на драфте НХЛ с агентами. Его родителям не дали канадскую визу

Форвард Данила Юров, задрафтованный «Миннесотой» под общим 24-м номером, рассказал о том, почему его родители не смогли прилететь на церемонию драфта в Монреаль.

«Я прилетел сюда [в Монреаль] с агентами, потому что родителям не дали канадскую визу», — сказал Юров пресс-службе «Миннесоты».

В минувшем сезоне Юров провел за «Металлург» 26 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и 24 матча в плей-офф. Однако 18-летний россиянин результативными действиями не отметился.