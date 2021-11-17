Юров и Мирошниченко попали в топ-10 драфта НХЛ-2022 по версии TSN

Авторитетный аналитик TSN Крэйг Баттон составил обновленный рейтинг проспектов, которые выйдут на драфт новичков НХЛ в 2022 году.

Возглавил этот список вновь канадский нападающий Шейн Райт.

В топ-10 попали двое россиян: это нападающие Данила Юров и Иван Мирошниченко.

Драфт НХЛ-2022

Версия Крэйга Баттона (TSN)

1. Шейн Райт (Канада) — нападающий

2. Логан Кули (США) — нападающий

3. Йоаким Кемелл (Финляндия) — нападающий

4. Юрай Слафковски (Словакия) — нападающий

5. Мэтт Савойе (Канада) — нападающий...

7. Данила Юров (Россия) — нападающий

8. Иван Мирошниченко (Россия) — нападающий

15. Александр Перевалов (Россия) — нападающий

22. Арсения Коромыслов (Россия) — защитник

34. Глеб Трикозов (Россия) — нападающий

50. Руслан Газизов (Россия) — нападающий