Юров и Мирошниченко попали в топ-10 драфта НХЛ-2022 по версии TSN
01:23
Авторитетный аналитик TSN Крэйг Баттон составил обновленный рейтинг проспектов, которые выйдут на драфт новичков НХЛ в 2022 году.
Возглавил этот список вновь канадский нападающий Шейн Райт.
В топ-10 попали двое россиян: это нападающие Данила Юров и Иван Мирошниченко.
Драфт НХЛ-2022
Версия Крэйга Баттона (TSN)
1. Шейн Райт (Канада) — нападающий
2. Логан Кули (США) — нападающий
3. Йоаким Кемелл (Финляндия) — нападающий
4. Юрай Слафковски (Словакия) — нападающий
5. Мэтт Савойе (Канада) — нападающий...
7. Данила Юров (Россия) — нападающий
8. Иван Мирошниченко (Россия) — нападающий
15. Александр Перевалов (Россия) — нападающий
22. Арсения Коромыслов (Россия) — защитник
34. Глеб Трикозов (Россия) — нападающий
50. Руслан Газизов (Россия) — нападающий
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