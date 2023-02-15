Юрий Новиков: «Овечкин должен быть еще яростнее. Это единственный путь переболеть это все»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков выразил соболезнования российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину в связи со смертью отца.

«Это потеря для всего хоккейного мира. Потеря близкого человека, отца, — это трагедия в любой семье. Мы знаем, с каким уважением Овечкин относился к своим родителям. Думаю, что переживают все. Овечкин — наше знамя в мировом хоккее и спорте. Главное — это не то, сколько он забьет. Я всегда подчеркивал его важность как личности, как ориентира для тысяч ребят по всему миру, которые занимаются хоккеем.

У Овечкина сейчас очень важный этап. Ему обязательно нужно этим переболеть и вернуться на свой уровень. Это очень сильный удар. Важно, с каким настроением он вернется в команду. Жизнь продолжается, «Вашингтон» сражается. Овечкин должен быть еще яростнее. Это единственный путь переболеть это все. Мы скорбим, но что поделаешь? Всем здоровья, терпения и миролюбия. Есть вещи, которые важнее спорта», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

Сегодня, 15 февраля, Александр Овечкин объявил о смерти своего отца. 10 января 71-летний Овечкин-старший был госпитализирован с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы.