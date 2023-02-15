Юрий Новиков: «Овечкин должен быть еще яростнее. Это единственный путь переболеть это все»
Заслуженный тренер России Юрий Новиков выразил соболезнования российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину в связи со смертью отца.
«Это потеря для всего хоккейного мира. Потеря близкого человека, отца, — это трагедия в любой семье. Мы знаем, с каким уважением Овечкин относился к своим родителям. Думаю, что переживают все. Овечкин — наше знамя в мировом хоккее и спорте. Главное — это не то, сколько он забьет. Я всегда подчеркивал его важность как личности, как ориентира для тысяч ребят по всему миру, которые занимаются хоккеем.
У Овечкина сейчас очень важный этап. Ему обязательно нужно этим переболеть и вернуться на свой уровень. Это очень сильный удар. Важно, с каким настроением он вернется в команду. Жизнь продолжается, «Вашингтон» сражается. Овечкин должен быть еще яростнее. Это единственный путь переболеть это все. Мы скорбим, но что поделаешь? Всем здоровья, терпения и миролюбия. Есть вещи, которые важнее спорта», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.
Сегодня, 15 февраля, Александр Овечкин объявил о смерти своего отца. 10 января 71-летний Овечкин-старший был госпитализирован с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы.
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|2
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|35
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|32
|22
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|4
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|57
|27
|30
|60
|5
|Баффало
|52
|26
|26
|56
|6
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|52
|24
|28
|56
|7
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|53
|26
|27
|55
|8
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|54
|23
|31
|50
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|55
|30
|25
|71
|2
|Виннипег
|54
|34
|20
|69
|3
|Колорадо
|52
|28
|24
|61
|4
|Миннесота
|53
|28
|25
|61
|5
|Нэшвилл
|51
|25
|26
|56
|6
|Сент-Луис
|53
|25
|28
|53
|7
|Аризона
|54
|18
|36
|44
|8
|Чикаго
|52
|16
|36
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|54
|32
|22
|68
|2
|Лос-Анджелес
|55
|30
|25
|67
|3
|Сиэтл
|54
|30
|24
|66
|4
|Эдмонтон
|54
|30
|24
|65
|5
|Калгари
|54
|25
|29
|61
|6
|Ванкувер
|54
|21
|33
|46
|7
|Сан-Хосе
|55
|17
|38
|45
|8
|Анахайм
|54
|17
|37
|40
|15.02
|03:00
|
Вашингтон – Каролина
|2 : 3
|15.02
|03:00
|
Монреаль – Чикаго
|4 : 0
|15.02
|03:30
|
Коламбус – Нью-Джерси
|2 : 3
|15.02
|03:30
|
Айлендерс – Оттава
|2 : 3 Б
|15.02
|04:00
|
Виннипег – Сиэтл
|3 : 2 Б
|15.02
|04:00
|
Сент-Луис – Флорида
|6 : 2
|15.02
|04:30
|
Даллас – Бостон
|2 : 3 ОТ
|15.02
|05:00
|
Колорадо – Тампа-Бэй
|3 : 4 Б
|15.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Питтсбург
|1 : 3
|И
|О
|
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|54
|97
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|52
|79
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|53
|78
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|54
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|53
|39
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|52
|35
|И
|КН
|
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Линус Ульмарк
Бостон
|34
|1.90
|
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Филип Густавссон
Миннесота
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|2.17
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Джейк Эттингер
Даллас
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|2.23