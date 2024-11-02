Новиков: «Овечкин — это символ не только для России, но и для всего хоккея»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал 858-ю шайбу российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.

«Овечкин — это символ не только для нашей страны, но и для всего хоккея. Я где-то прочитал, что характер — это то, что заставляет тебя побеждать, когда твой разум говорит, что ты повержен. Это неизведанное какое-то чувство человека, если он боец. Получается, что он не измеряется цифрами? Абсолютно нет. Это так же, как говорил Высоцкий: зачем идете в горы вы. Это то, зачем лезут альпинисты в горы, что там интересного, когда там неизвестные последствия.

Так же и с Овечкиным. Дай бог ему здоровья. Я не считаю его шайбы и очки, сколько он там забьет, не забьет, я вижу, как он выходит в этот ринг как боец MMA. Сколько он провел силовых приемов за свою карьеру, это еще надо посчитать, это форвард, который вообще не пропускал мимо себя ни одного соперника и не жалел себя. Когда ты проводишь силовой прием, ты получаешь отдачу, и тебе так же больно и тяжело. Но я думаю, у многих хоккеистов осталась память от силовых приемов Овечкина», — цитирует «ВсеПроСпорт» Новикова.

39-летний россиянин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, достиг отметки в 858 голов и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 36 шайб.