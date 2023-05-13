Агент Гусева — о будущем форварда: «Пока рано говорить о подписании контракта»
Юрий Николаев, агент форварда Никиты Гусева в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о вариантах продолжения карьеры.
«Пока рано говорить о подписании контракта. Смотрим на московский регион. А там как сложится. Поддерживаем ли связь с «Динамо»? Конечно», — сказал Николаев «СЭ».
В конце апреля Гусев расторг контракт с петербургским СКА, за который выступал с 2021 года. В НХЛ нападающий играл в составе «Нью-Джерси» и «Флориды».
30-летний хоккеист является олимпийским чемпионом и двукратным бронзовым призером чемпионата мира.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|3 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|3 - 2
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
Результаты / календарь
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22.05
|13.05
|02:00
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Торонто – Флорида
|2 : 3 ОТ
|13.05
|05:00
|
Вегас – Эдмонтон
|4 : 3
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