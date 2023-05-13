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Сегодня, 13:18

Агент Гусева — о будущем форварда: «Пока рано говорить о подписании контракта»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Юрий Николаев, агент форварда Никиты Гусева в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о вариантах продолжения карьеры.

«Пока рано говорить о подписании контракта. Смотрим на московский регион. А там как сложится. Поддерживаем ли связь с «Динамо»? Конечно», — сказал Николаев «СЭ».

В конце апреля Гусев расторг контракт с петербургским СКА, за который выступал с 2021 года. В НХЛ нападающий играл в составе «Нью-Джерси» и «Флориды».

30-летний хоккеист является олимпийским чемпионом и двукратным бронзовым призером чемпионата мира.

Никита Гусев
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«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
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