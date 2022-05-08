Юханссон об игре Самсонова: «Сэмми был невероятен в матче с «Флоридой»

Форвард «Вашингтона» Маркус Юханссон прокомментировал игру голкипера Ильи Самсонова в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (6:1).

«Самсонов делает отличный сейв, а затем мы идем и забиваем. Это имеет большое значение — выигрываешь 2-1 или проигрываешь 1-2. Сэмми был невероятен сегодня вечером», — приводит слова Юханссона официальныйсайт НХЛ.

25-летний россиянин провел первую игру в текущем розыгрыше Кубка Стэнли и был признан первой звездой встречи, отразив 29 из 30 бросков по своим воротам.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона». Третий матч пройдет 10 мая также в Вашингтоне (начало — в 02.00 мск).