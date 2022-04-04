Юбердо установил новый рекорд «Флориды» по количеству очков в регулярном чемпионате

«Флорида» обыграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3.

В этой встрече нападающий «Пантер» Джонатан Юбердо отметился забитым голом. Для него это очко стало 97-м в нынешнем сезоне. Таким образом, нападающий установил новый рекорд по количеству набранных очков в истории «Флориды» в регулярном чемпионате.

Он обошел партнера по команде Александра Баркова, который в сезоне-2018/19 набрал 96 очков. До него рекорд принадлежал российскому нападающему Павлу Буре, который теперь занимает третье место в этом списке (94 очка).