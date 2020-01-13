Нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо выбран первой звездой прошедшего игрового дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. В матче регулярного чемпионата против «Торонто» (8:4) он набрал 2 (1+1) очка и стал самым результативным игроком в истории клуба, превзойдя достижение Олли Йокинена.

Второй звездой назван голкипер «Нэшвилла» Юусе Сарос. В игре против «Виннипега» (1:0) он отразил все 28 бросков по своим воротам.

Третьей звездой стал вратарь «Нью-Джерси» Луи Доминге. Он одержал победу в матче против «Тампы» (3:1) и отразил 26 бросков.