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Юбердо о вылете «Флориды» из Кубка Стэнли: «У нас были шансы в серии с «Тампой», все могло пойти по-другому»

09:50
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Форвард «Флориды» Джонатан Юбердо подвел итоги первого раунда плей-офф НХЛ против «Тампы» (счет в серии 2-4).

«Конечно, мы расстроены. У нас были шансы в серии, все могло пойти по-другому. Мы проиграли два стартвовых матча, хотя могло быть наоборот. Понадобится время, чтобы переварить случившееся, но это было самое классное время года. У нас отличный коллектив, но в первом раунде обстоятельства сложились не в нашу пользу», — приводит слова Юбердо официальный сайт НХЛ.

«Тампа» вышла во второй раунд плей-офф НХЛ, где встретится с победителем серии «Каролина» — «Нэшвилл» (3-2 в серии).

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей