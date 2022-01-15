Юбердо набрал 50 очков в 37 матчах за «Флориду», быстрее него это удавалось только Буре
Нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо забил гол и отдал 3 результативных передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (7:1).
Форвард набрал 50 (13+37) очков в 37 матчах сезона-2021/22. Быстрее него в истории «Флориды» это удавалось лишь Павлу Буре, который набрал 50 очков за 34 встречи в сезоне-1999/00.
Update: @JonnyHuby11 scored his 14th goal of the season to reach the 50-point mark (the second-fastest @FlaPanthers player ever to do so). #NHLStats: https://t.co/Q22dokHibR https://t.co/1TWuA1f40g— NHL Public Relations (@PR_NHL) January 15, 2022
Павел Буре выступал за «Флориду» с 1999 по 2002 год.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|38
|24
|14
|52
|2
|Каролина
|34
|24
|10
|50
|3
|Вашингтон
|37
|20
|17
|49
|4
|Питтсбург
|36
|21
|15
|47
|5
|Коламбус
|35
|17
|18
|35
|6
|Филадельфия
|36
|13
|23
|33
|7
|Нью-Джерси
|37
|14
|23
|33
|8
|Айлендерс
|29
|11
|18
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|37
|25
|12
|55
|2
|Тампа-Бэй
|39
|25
|14
|55
|3
|Торонто
|35
|23
|12
|49
|4
|Бостон
|34
|21
|13
|44
|5
|Детройт
|38
|16
|22
|37
|6
|Баффало
|36
|11
|25
|28
|7
|Оттава
|30
|10
|20
|22
|8
|Монреаль
|36
|7
|29
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|38
|24
|14
|50
|2
|Колорадо
|34
|23
|11
|49
|3
|Сент-Луис
|37
|22
|15
|49
|4
|Миннесота
|34
|22
|12
|46
|5
|Виннипег
|34
|17
|17
|39
|6
|Даллас
|34
|18
|16
|38
|7
|Чикаго
|37
|14
|23
|33
|8
|Аризона
|35
|8
|27
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|23
|16
|48
|2
|Анахайм
|40
|19
|21
|45
|3
|Лос-Анджелес
|37
|19
|18
|43
|4
|Сан-Хосе
|38
|20
|18
|41
|5
|Калгари
|34
|17
|17
|40
|6
|Эдмонтон
|34
|18
|16
|38
|7
|Ванкувер
|36
|16
|20
|35
|8
|Сиэтл
|36
|10
|26
|24
|15.01
|03:00
|
Флорида – Даллас
|7 : 1
|15.01
|04:00
|
Миннесота – Анахайм
|7 : 3
|15.01
|05:00
|
Колорадо – Аризона
|4 : 3 Б
|15.01
|05:00
|
Эдмонтон – Вегас
|- : -
|15.01
|21:00
|
Бостон – Нэшвилл
|- : -
|15.01
|21:00
|
Каролина – Ванкувер
|- : -
|15.01
|21:00
|
Монреаль – Нью-Джерси
|- : -
|15.01
|22:00
|
Айлендерс – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|53
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|53
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|37
|52
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|26
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|37
|24
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|32
|24
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|22
|1.99
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|29
|2.05
|
|
Джек Кэмпбелл
Торонто
|27
|2.1