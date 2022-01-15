Юбердо набрал 50 очков в 37 матчах за «Флориду», быстрее него это удавалось только Буре

Нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо забил гол и отдал 3 результативных передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (7:1).

Форвард набрал 50 (13+37) очков в 37 матчах сезона-2021/22. Быстрее него в истории «Флориды» это удавалось лишь Павлу Буре, который набрал 50 очков за 34 встречи в сезоне-1999/00.

Update: @JonnyHuby11 scored his 14th goal of the season to reach the 50-point mark (the second-fastest @FlaPanthers player ever to do so). #NHLStats: https://t.co/Q22dokHibR https://t.co/1TWuA1f40g — NHL Public Relations (@PR_NHL) January 15, 2022

Павел Буре выступал за «Флориду» с 1999 по 2002 год.