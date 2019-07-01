Юбердо и Ватрано пошутили над Бобровским после перехода во "Флориду"

Нападающий "Флориды" Фрэнк Ватрано подшутил над передачей своего 72-го номера новичку команды Сергею Бобровскому. Ранее он подписал с "пантерами" десятилетний контракт на 70 миллионов евро.

– Рад отдать 72-й номер, похоже, теперь буду играть под 77-м. Не могу дождаться нового „Ролекса“ и бесплатных обедов в течение года, – написал Ватрано в Twitter.

Форвард Джонатан Юбердо также отреагировал на переход Бобровского в социальной сети.

– Сергей Бобровский, добро пожаловать к "кошкам". Я очень взволнован, что ты с нами. Теперь тебе не придется иметь дело со мной перед воротами.