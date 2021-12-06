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Юбердо, Хедман и Гюнтцель — три звезды недели в НХЛ

21:26
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Национальная хоккейная лига назвала лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Первой звездой выбран нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо. В трех матчах вингер набрал 9 (1+8) очков.

Второй звездой стал защитник «Тампы» Виктор Хедман. Он отметился 8 (2+6) результативными баллами в четырех играх.

Третьей звездой признан нападающий «Питтсбурга» Джейк Гюнтцель. В трех матчах на набрал 6 (5+1) очков.

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Иван Шитик все материалы автора
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