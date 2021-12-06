Юбердо, Хедман и Гюнтцель — три звезды недели в НХЛ
21:26
Национальная хоккейная лига назвала лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Первой звездой выбран нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо. В трех матчах вингер набрал 9 (1+8) очков.
Второй звездой стал защитник «Тампы» Виктор Хедман. Он отметился 8 (2+6) результативными баллами в четырех играх.
Третьей звездой признан нападающий «Питтсбурга» Джейк Гюнтцель. В трех матчах на набрал 6 (5+1) очков.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю