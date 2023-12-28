Йотов — об игре Овечкина в этом сезоне: «Видимо, даже на таких великих спортсменов, сказывается давление»

Игрок сборной Болгарии Алексей Йотов поделился мыслями о низкой результативности российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.

«Видимо, даже на таких великих спортсменов, как Овечкин, сказывается давление. На него давит, что все вокруг ждут от него рекорда. Но я все равно думаю, что Саша сможет перебороть себя психологически и начнет регулярно забивать. Не очень верю в его обмен. Думаю, ему комфортно в команде и партнеры его хорошо понимают на площадке», — цитирует Йотова Vprognoze.ru.

В этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин забил 6 голов и сделал 14 результативных передач в 32 матчах. При этом 38-летний россиянин не может забросить в основное время на протяжении 17 игр подряд.