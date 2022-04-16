Йоси стал вторым защитником в истории «Нэшвилла», который забил 20 голов за сезон

«Нэшвилл» одолел «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3. Одну из шайб «Предаторз» забросил защитник Роман Йоси.

Он достиг отметки в 20 голов за сезон. Таким образом, швейцарец стал только вторым защитником в истории клуба, который достиг этой отметки.

Первый был бывший капитан «Хищников» Ши Уэбер, который трижды забивал не менее 20 шайб за «Нэшвилл».