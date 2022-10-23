Йоханссон — о камбэке «Вашингтона»: «Мы уже сделали это один раз в этом году»
Форвард «Вашингтона» Маркус Йоханссон прокомментировал камбэк в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (4:3). «Кэпиталз» к 44-й минуте уступали со счетом 0:2.
«Мы сказали себе: «Мы уже сделали это один раз в этом году, можем сделать это снова». У нас были шансы забить, в нашей команде есть много парней, которые могут забросить шайбу», — приводит слова Йоханссона журналистка Саманта Пэлл.
После этого матча «Вашингтон» с 6 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 6 очками — на шестой строчке Запада.
Положение команд
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Хоккей
|Столичный дивизион
|И
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|О
|1
|Питтсбург
|5
|4
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|2
|Филадельфия
|5
|4
|1
|8
|3
|Рейнджерс
|5
|3
|2
|7
|4
|Каролина
|4
|3
|1
|6
|5
|Нью-Джерси
|5
|3
|2
|6
|6
|Вашингтон
|6
|3
|3
|6
|7
|Айлендерс
|5
|2
|3
|4
|8
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|6
|2
|4
|4
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
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|1
|Бостон
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|5
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|10
|2
|Торонто
|6
|4
|2
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|3
|Флорида
|5
|3
|2
|7
|4
|Баффало
|4
|3
|1
|6
|5
|Детройт
|4
|2
|2
|6
|6
|Оттава
|5
|3
|2
|6
|7
|Тампа-Бэй
|6
|3
|3
|6
|8
|Монреаль
|6
|3
|3
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|5
|4
|1
|9
|2
|Сент-Луис
|3
|3
|0
|6
|3
|Колорадо
|5
|2
|3
|5
|4
|Нэшвилл
|7
|2
|5
|5
|5
|Чикаго
|4
|2
|2
|4
|6
|Виннипег
|5
|2
|3
|4
|7
|Миннесота
|5
|1
|4
|3
|8
|Аризона
|5
|1
|4
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|5
|4
|1
|8
|2
|Калгари
|4
|3
|1
|6
|3
|Сиэтл
|6
|2
|4
|6
|4
|Лос-Анджелес
|7
|3
|4
|6
|5
|Эдмонтон
|5
|2
|3
|4
|6
|Анахайм
|5
|1
|4
|3
|7
|Ванкувер
|5
|0
|5
|2
|8
|Сан-Хосе
|7
|1
|6
|2
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|23.10
|02:00
|
Вашингтон – Лос-Анджелес
|4 : 3
|23.10
|02:00
|
Виннипег – Торонто
|1 : 4
|23.10
|02:00
|
Коламбус – Питтсбург
|3 : 6
|23.10
|02:00
|
Монреаль – Даллас
|2 : 5
|23.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Айлендерс
|5 : 3
|23.10
|03:00
|
Нэшвилл – Филадельфия
|1 : 3
|23.10
|05:00
|
Ванкувер – Баффало
|- : -
|23.10
|05:00
|
Вегас – Колорадо
|- : -
|23.10
|05:00
|
Калгари – Каролина
|- : -
|23.10
|21:00
|
Чикаго – Сиэтл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|5
|11
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|5
|10
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|5
|10
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|6
|7
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|4
|6
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|5
|5
|И
|КН
|
|
Алекс Стэлок
Чикаго
|2
|0.75
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00
|
|
Антти Раанта
Каролина
|1
|1.00
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