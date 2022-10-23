Йоханссон — о камбэке «Вашингтона»: «Мы уже сделали это один раз в этом году»

Форвард «Вашингтона» Маркус Йоханссон прокомментировал камбэк в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (4:3). «Кэпиталз» к 44-й минуте уступали со счетом 0:2.

«Мы сказали себе: «Мы уже сделали это один раз в этом году, можем сделать это снова». У нас были шансы забить, в нашей команде есть много парней, которые могут забросить шайбу», — приводит слова Йоханссона журналистка Саманта Пэлл.

После этого матча «Вашингтон» с 6 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 6 очками — на шестой строчке Запада.