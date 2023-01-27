Йоханссон о матче с «Питтсбургом»: «Вашингтон» хочет вернуться к победному пути»

Форвард «Вашингтона» Маркус Йоханссон подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:2 Б).

«Это были два важных очка. Мы хотим вернуться к нашему победному пути и одержать несколько побед. Сегодня у нас была хорошая игра, мы вышли, играя правильно, и задали тон», — приводит слова Йоханссона официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» набрал 58 очков и поднялся на 7-е место в Восточной конференции, опередив «Питтсбург» (57 очков).